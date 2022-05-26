全球第一 畜衛所獲OIE認可十足目虹彩病毒實驗室

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）防檢局今天表示，世界動物衛生組織（OIE）通過認可台灣3個水生疾病診斷參考實驗室。農委會主委陳吉仲說，其中家衛所是獲OIE認可的全球首個十足目虹彩病毒參考實驗室。

農委會防檢局、農委會主委陳吉仲臉書今天同步發布上述資訊。防檢局補充，23日起，第89屆世界動物衛生組織年會視訊會議一連召開4天，將於今晚閉幕，昨晚會議通過認可台灣3個水生疾病的參考實驗室。

防檢局說明，獲OIE認可的3個水生疾病的參考實驗室分別是，農委會家畜衛生試驗所生物研究組前組長、畜衛所顧問涂堅所主持的水生動物疾病診斷實驗室，獲OIE認可成為全球第一個、也是唯一的十足目虹彩病毒（DIV1）參考實驗室。

陳吉仲並說，2014年中國養殖白蝦發現十足目虹彩病毒（DIV1），這對十足目甲殼類具有高死亡率病害，嚴重危及產業安全。2018年畜衛所便建立DIV1相關檢驗方法，並在2020年5月執行甲殼類養殖場監測時，精準完成分子生物學、病理學的診斷與疫調，確認主要的帶原動物。

他還說，在台灣發現十足目虹彩病毒後，並啟動主動通報病例及進口蝦苗納入診斷監測，輔導養殖業者防疫清除陽性場蝦隻，有效控制台灣DIV1的疫情；相關成果也在2020年8月於OIE東京局會議中分享，獲得許多專家及OIE亞太區域代表處的肯定，主動邀請畜衛所參加OIE十足目虹彩病毒參考實驗室的申請。

防檢局說，另外兩個參考實驗室是成功大學教授王涵青接手退休教授羅竹芳所主持的白點病及蝦急性肝胰腺壞死病兩個參考實驗室案。

防檢局重申，上述成果是OIE對台灣在水生動物疫病診斷技術的高度肯定。陳吉仲則說，再次展現在水生動物疾病上Taiwan Can Help的實力。（編輯：管中維）1110526