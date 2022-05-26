大學甄試審查系統惹議 教育部：資料會完整呈現

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（中央社記者陳至中台北26日電）台灣大學電機資訊學院院長張耀文日前指出，大學2階甄試系統介面呈現方式有疑慮。教育部今天表示，考生備審資料都會完整呈現，包括學習歷程和自行上傳的PDF檔案。

大學申請入學管道第2階段甄試近期舉行，考生繳交審查資料時，可選擇以高中學習歷程資料庫檔案上傳，也可自行上傳PDF檔資料。張耀文24日在臉書發文指出，部分學生在彙整報表的綜整頁面出現空白，擔心造成審查上的不公平。

教育部今天發出新聞稿解釋，張耀文講的是教育部委託國立暨南國際大學所建置的書審系統，這個系統是為了方便大學審查過程中，可以註記、審核，僅用於輔助，並無評分功能，審查委員仍須透過書審系統所呈現的每一份備審資料，詳加評閱後評分。

教育部表示，各大學審查備審資料時，可選用教育部委託暨大開發的系統，也可自行開發。不論選用何種系統，考生資料都會完整提供給各大學，無論是從學習歷程檔案勾選上傳，或是自行上傳PDF檔，審查委員評閱時都能看見考生全部的資料。

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對於張耀文提出的擔憂，教育部表示，已立刻透過各書審系統團隊、大學招生專業化推動團隊、各校教務處招生單位等管道，了解目前各大學使用系統操作的情形，並沒有任何評審委員對於系統的提示警語產生誤解。

教育部指出，如果有個別大學或校系參加申請入學，卻認為備審資料不重要、傾向不以此選才，教育部會評估並據以調減該校系申請入學招生名額比率，以維護大學申請入學精神。（編輯：管中維）1110526