北市各校畢旅暫緩至6/12 國小校慶停辦

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）北市教育局今天宣布，5月30日至6月12日，各級學校校外教學、畢業旅行依舊暫緩；校慶、跨校大型活動、校園場地開放等，國小繼續暫緩，國高中可辦但需加嚴防疫措施。

台北市教育局新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，北市校園自5月30日至6月12日，校外教學、畢業旅行，各級學校含幼兒園繼續暫緩。

在各類跨校大型活動，如校慶、跨校性社團活動、成果發表、課程及各項體育競賽部分，國小及幼兒園仍全面暫緩；國高中可辦，但主辦單位須向學校提報防疫計畫，由學校審核通過，參加人員需完成2劑疫苗接種滿14日或提供不適接種醫生證明，全程配戴口罩；另體育競賽不開放觀賽。

高中職及國中校園維持室外場地開放，不開放室內場地；國小校園室內外仍全面暫停開放。

畢業典禮方面，校方與家長會、教師會等取得共識，可採全線上方式或混成模式辦理，如要規劃實體典禮，需衡量學生人數、場地空間大小等綜合評估規劃及落實防疫措施，仍以不開放外賓參加為原則。（編輯：張銘坤）1110527