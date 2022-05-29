高中以下原住民族實驗學校漸增 6年增4倍

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（中央社記者許秩維台北29日電）教育部最新統計顯示，辦理原住民族實驗教育的高中以下學校，由105學年7所增至110學年36所，6年增4倍，大專設立的原住民專班數則增7成。

教育部近日發布110學年原住民族教育概況統計結果，各級學校原住民學生13.9萬人，學前和高教階段分別受公幼優先入園、原住民專班設立等就學優惠措施，人數呈增加趨勢，至於國教階段受則少子女化影響，人數逐年遞減。

觀察110學年原住民學生的縣市分布，以桃園市近2萬人（14.2%）最多，其次是花蓮縣1.68萬人（12.1%）、新北市1.55萬人（11.1%）；64.3%的國中小原住民學生於非原住民族地區學校就讀，於原住民族地區學校就讀的學生中，63.6%就讀偏遠地區學校。

教育部統計也發現，109學年大專校院原住民學生休學人數為3110人，是近5年新高，前3大休學原因包括工作需求（24.6%）、志趣不合（14.2%）、經濟困難（9.6%）；另有3330人退學，原因包括「休學逾期未復學」（30.7%）、逾期未註冊（26.3%）、志趣不合（19.8%）。

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為嘉惠原鄉部落學子，105學年起實施以原住民族教育為課程教學核心的實驗教育。

教育部表示，辦理原住民族實驗教育的高中以下學校，由105學年7所增至110學年36所，遍及11縣市，110學年有2350名學生參與原住民族實驗教育，其中2186人具原住民身分；近年開設原住民專班的大專校院，由105學年17所增至110學年27所，開辦班數則由24班增至41班。（編輯：管中維）1110529