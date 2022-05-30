鐵道監理檢查員招募不順 交通部研議放寬條件

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）鐵道監理檢查員招募不順，42個名額目前招不滿5人。交通部長王國材今天接受媒體聯訪表示，研議放寬助理檢查員需有4年資歷門檻，讓有志鐵道業並願接受嚴格訓練的年輕人加入。

交通部推動台鐵改革，除進行台鐵公司化外，也建立鐵道監理檢查員制度，行政院核淮42個名額，去年及今年兩次招募，第1梯次錄取2人，第2梯次錄取5人，但有3人放棄，主要是薪資不具誘因。

王國材今天下午出席交通部道安會記者會，會後接受媒聯訪表示，曾向人事行政總處爭取提高鐵道監理檢查員待遇，但未獲同意，他已請鐵道局研議，放寬招募條件，未來會持續辦理招考。

王國材說，現在的規定，鐵道監理檢查員至少要有4年以上相關資歷，對報考者來說，等於是跳槽，如果能取消或降低4年資歷限制，也許可讓有志從事鐵道業且接受嚴格訓練的年輕人投入。

不過，王國材指的是研議放寬職等最低的助理檢查員招募條件，職等較高的資深檢查員及主任檢查員，報考條件仍須分別具有6年及10年以上相關資歷。

鐵道監理檢查員雖編制在鐵道局，但採一年一聘，有鐵道從業人員認為，既無公務員保障，又無民間企業薪資水準，很難吸引好人才。

王國材認為一年一聘不是問題，他說，交通部很多同仁是約聘人員，也都做了好多年。

根據鐵道局提供的資料，鐵道監理檢查員薪資比照公務員職等，主任檢查員薪點為公務員的十職等，資深檢查員及助理檢查員分別為九職等及八職等，薪點折合率為新台幣149.1元；助理檢查員薪點從376到472，起薪是新台幣5萬6061元；資深檢查員薪點從424到520，起薪是6萬3218元；主任檢查員薪點從472到582，起薪是7萬375元。

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鐵道監理檢查員要做的事不少，主要針對鐵路機構所轄運轉、行控、軌道、路線、土建設施、機車、車輛、電力、號誌、電訊等涉及鐵路行車安全的相關人員及設施設備，至現場查察鐵路機構實務運作情形，並提出檢查結果及改善意見，同時回饋於定期或臨時檢查。

另還要參與鐵道局辦理事故事件專案調查及協助各項鐵路機構改進事項的辦理情形追蹤列管，協助鐵道局採取立即性監理作為及追蹤歷次改善事項落實的情形。（編輯：管中維）1110530