參加歐洲機器人大賽 清大團隊獲第4名

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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）清華大學機器人團隊研發多感測器定位等技術，提高機器人定位精準度與移動效率，今年參加歐洲機器人大賽，獲第4名昨天領獎，校方今天肯定師生的努力。

清華大學今天發布新聞稿指出，歐洲機器人大賽（Eurobot）今年在法國西部城市拉羅什（La Roche-sur-Yon）舉行，比賽主題為「考古」，每隊派出2組全自動化機器人，在100秒的競賽時間內，避開敵方機器人，辨識出紅、藍、綠等樣本，帶回基地，排列在展示櫃上等。

清華機器人團隊長鄭兆瑋表示，為參加這次比賽，從去年10月開始，團隊幾乎天天熬夜測試及排除故障，持續研發更新系統，成功讓機器人能做到以各種角度移動，還能同步旋轉機體，團隊的機器人在賽事中表現穩定，獲第4名。

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清華機器人團隊指導教授陳榮順指出，機器人團隊成員過程中也遇到影像處理、定位、通訊等問題，但學生都努力克服，無論是主動找資料或上網學習等，也展現學生以解決問題為導向的學習力。

清大指出，清華機器人團隊這次派出12名隊員出賽，為動機系學生李威杉、陳昱棻、戴雍、陳彥廷、陳靜、彭震祐、陳嘉旻、鄭兆瑋、劉皓宇、盧冠綸、蕭景文，及科管院學士班學生趙喬萱。（編輯：李錫璋）1110530