迎疫後旅遊商機 台灣虎航與樂天推聯名卡

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）國境下半年可望解封，台灣虎航看好疫後旅遊，日前招募空服員，另為迎接疫後商機，今天再宣布與台灣樂天信用卡合作，首次推出可享多項回饋的「樂虎卡」。

台灣虎航與台灣樂天信用卡今天舉行「樂虎卡」上市記者會。

台灣虎航董事長陳漢銘說，2019年台灣民眾赴日旅遊人數近500萬人次，占總出國人數超過3成，在日本對全球觀光客解封號召下，台灣旅客也開始摩拳擦掌，台灣虎航對觀光產業的復甦相當樂觀，期待透過與台灣樂天信用卡的合作，為民眾帶來更多旅行渴望。

「樂虎卡」在台灣也可享購買日系品牌產品的折扣及信用卡3%到8%優惠。

台灣虎航發布新聞稿表示，「樂虎卡」提供台灣虎航購票全年3%回饋，加碼活動包括樂虎卡友日與台灣虎航VIP封館日購票享最高8折優惠，兩人免費託運行李，機上購物最高折抵10%。

另旅日消費使用「樂虎卡」，可享最高2.5%回饋，同時配合近萬家日本人氣商店折扣與退稅，最低5折起，還可無限次免費使用日本9大機場貴賓室。

台灣樂天信用卡董事長石井英治樂觀估計，第一年可望發行10萬張「樂虎卡」。（編輯：張雅淨）1110531