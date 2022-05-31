食藥署彙整健康食品標示 成分、含糖量全都露

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（中央社記者張茗喧台北31日電）食藥署今天預告健康食品標示草案，彙整過去散落各法規的標示規定，除了要求標示保健功效成份含量，外加超過17公克精緻糖也要標示，含魚油或紅麴則須標示交互作用警語。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正「健康食品應加標示事項」草案，食藥署食品組簡任技正陳瑜絢接受媒體聯訪時表示，這次主要將過去散落在各個法規的健康食品相關標示規定，一次性全部整併在一起，包括保健功效、成分含量、警語等，讓民眾選擇健康食品時更清楚相關成分及使用禁忌。

陳瑜絢說，配合國內營養政策，健康食品的配方設計必須符合「少油、少鹽、少糖」原則，以兼顧產品整體營養價值，並考量攝取過多精緻糖，易造成肥胖且引發代謝症候群、心血管疾病。

因此這次也明訂健康食品的每日建議攝取量，只要添加超過17公克以上的精緻糖，都要標示「本品依每日建議攝取量○○公克/毫升，所含外加精緻糖量達○○公克，請注意熱量攝取。」

陳瑜絢指出，另因含魚油、紅麴成分的健康食品，可能對特定族群或特定藥物產生交互作用，因此將要求標示警語，含魚油成分須標示「嬰幼兒、孕婦、糖尿病患者或正在服用抗凝血劑之凝血功能不全者，食用前請先徵詢醫師意見」，含紅麴則須標示「本品與降血脂藥（statin及fibrate類藥物）、葡萄柚合併使用，恐會造成肝、腎損傷、橫紋肌溶解症」。

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此外，陳瑜絢表示，未來也將在標示上強調健康食品的保健功效認定，主要來自學理依據，並非經由實驗確認；如果有經過動物實驗評估者可標注「經動物實驗結果，有助於該特定保健功效敘述」，經人體試驗也會標註「經人體食用研究結果：有助於該特定保健功效敘述」等文字。

陳瑜絢說，草案預告後即日起將展開60天預告期，蒐集各界意見，將於公告日起實施，屆時新生產或新進口的產品將依規定標示，違者將開罰3萬至15萬元，1年內再犯將處9萬至90萬元罰鍰，並得廢止其營業或工廠登記證照。（編輯：陳清芳）1110531