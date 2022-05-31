廢清法下半年擬大修 6、7月預告草案

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（中央社記者張雄風台北31日電）環保署今天表示，預計下半年將啟動廢清法修法，最快6、7月預告，修法中包含未來若有業者以再利用名義棄置廢棄物於農地，最重可判刑7年、罰金上限提高至新台幣2000萬元。

行政院環境保護署今天表示，為明確廢棄物定義及分類、促進資源循環、加強再利用管理、妥善處理事業廢棄物等，已全面盤點廢棄物清理法，預計今年下半年進行修法程序，最快將於6、7月預告草案，並陸續舉辦公聽會。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩表示，目前環保署內有大致方向，未來仍會在公聽會中聽取各界意見；現行廢清法有77條，在全盤檢討後約半數都會進行修正，也是本法立法以來最大規模修正。

在廢棄物定義部分，賴瑩瑩指出，一般事業廢棄物項目中預計將納入商業，但由於現在仍有許多住商混合情況，同一棟大樓有住有商不易認定，所以細項會再討論；另外，如機關、學校、公司行號廢棄物，過去都是歸納在一般廢棄物中，未來也將改為一般事業廢棄物，加強貯存、清除、處理或再利用的機制。

罰則部分，賴瑩瑩說明，最主要針對第46條敘述中「致污染環境」修正為「足生污染環境之虞」，避免部分以再利用名義堆置，卻無法可管的情況；此外，加重刑罰由5年提高為7年，若廢棄物置於農地或環境敏感地區，罰金可提高上限，由1500萬元調升至2000萬元。

賴瑩瑩說明，如台南學甲爐碴案，由於爐碴被視為再利用工程粒料，依現行廢清法規定濫倒再利用廢棄物要「致污染環境」才可開罰，可能要再花時間進一步檢測水質、土壤；修法後放寬為「足生污染環境之虞」，類似情況即可開罰。

另外，草案擬增訂吹哨者保護條款，修正追繳不法利得規定、採與罰鍰並行的立法體例。

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賴瑩瑩提到，草案將增設「資源循環推動費」，未來修法擬訂定一套收費公式，直接向循環責任業者收費，並放在資源回收基金當中，向下補貼給再利用機構或最終使用者，以彌補再生粒料價格高於天然粒料的情況。

民生相關部分，賴瑩瑩提到，包含旅館一次性備品、免洗杯、網購包裝等，也都會增修禁限用的法源依據；也會加強環境衛生管理，如公廁訂定整潔維護管理辦法，車輛駕駛人或乘客亂丟菸蒂、垃圾，得處罰車主等。（編輯：張雅淨）1110531