台南輝瑞兒童疫苗校園接種 將分9區打3天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南市政府今天公布全市5至11歲學童第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率達75.13%，7日至9日將開設9個分區校園接種站，展開輝瑞兒童疫苗校園接種作業。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會表示，台南市今天新增5447名本土確診個案，雖比昨天少了一些，但面對疫情高峰可能南移的現象，希望民眾做好防疫準備，讓符合資格的孩子趕快打疫苗非常重要。

黃偉哲表示，台南市5至11歲學童第1劑疫苗接種率已達75.13%，是六都最高，這幾天有很多家長利用端午連假帶孩子到醫療院所或中大型接種站打疫苗，市府規劃7日至9日進行校園接種作業，提供家長另一種選擇，只要願意打疫苗的，一定都打得到。

台南市衛生局長許以霖表示，統計至昨天為止，台南市已有8萬2932名5至11歲學童接種第1劑COVID-19疫苗，接種比率75.13%。除了校園集中接種，台南市醫療院所的輝瑞兒童疫苗門診於12日前仍有可預約名額，家長可利用台南打疫苗網頁為孩子預約。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市教育局長鄭新輝表示，教育局與衛生局在暫停實體課程期間共同規劃9處分區校園接種站，將於7日至9日提供輝瑞兒童疫苗接種；地點分別為新營區新進國小、麻豆區培文國小、安南區安順國小、北區文元國小、東區復興國小、安平區億載國小、永康區永康國小、新化區正新國小、歸仁區文化國小。

鄭新輝表示，9校分散於不同區域，採鄰近各校依分流時段，由家長帶孩子前往接種，時段會公布在教育局網頁，各校會透過班導師調查，家長不用另外預約，接種時要帶孩子的健保卡及接種意願書，現場也會提供空白意願書。（編輯：張雅淨）1110605