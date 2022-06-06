西半部午後防局部大雨 東南部留意焚風

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（中央社台北6日電）中央氣象局今天表示，留意中午過後西半部容易出現局部大雨，東半部午後則有局部短暫雷陣雨；而東南部地區可能有焚風發生，高溫仍有接近攝氏36度的機會。

氣象局網站發布訊息指出，今天鋒面逐漸接近台灣，北部地區從下半天開始轉為有不定時局部陣雨或雷雨的天氣，加上仍西南風偏強，迎風面的中南部地區跟昨天一樣，整天都有局部短暫陣雨或雷雨，留意中午過後西半部地區容易出現局部大雨，至於東半部地區天氣較為穩定，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約26、27度，白天各地高溫31、32度，而花蓮縣縱谷及台東由於背風沉降關係，高溫仍有接近36度的機會，外出請適時補充水分。

此外，西南風偏強，新竹以北沿海空曠地區及馬祖、蘭嶼、綠島易有9到10級強陣風，台中、苗栗、台東及恆春半島沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪亦大，海上作業活動請注意安全；金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天鋒面接近及西南風影響，全台降雨機率增加，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為良好至普通等級；金門易有低雲或局部霧影響能見度。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1110606