吳德榮：鋒面接近午後大雷雨 7日起防劇烈天氣

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氣象專家吳德榮表示，6日滯留鋒接近，上午西南部有局部短暫陣雨，下午起各地轉局部性陣雨或雷雨。圖為新北市街頭民眾撐傘外出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北6日電）氣象專家吳德榮表示，今天滯留鋒接近，上午西南部有局部短暫陣雨，下午起各地轉局部性陣雨或雷雨；明天至12日滯留鋒影響，注意劇烈天氣、累積致災性降雨，13日後鋒面影響仍待觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生的機會，中午前後台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估高溫在攝氏36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，上午西南部有局部短暫陣雨，下午起各地轉局部性陣雨或雷雨，有局部性大雷雨的機會，應注意。

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吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至12日，梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨，並有累積致災降雨的潛勢，應注意天氣變化及氣象局特報；當「滯留鋒」減弱或離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，13至15日「滯留鋒」在台灣北部海面一帶徘徊，「西南季風」仍偏強；但為期末模擬，各國模式差異不小，顯示其「不確定性」，需持續觀察。（編輯：謝雅竹）1110606