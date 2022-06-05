高溫炎熱午後山區防雷雨 吳德榮：梅雨鋒面6日接近 影響至14日

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中央氣象局表示，4日天氣悶熱，各地高溫攝氏32至34度，東南部地區易有焚風發生機率。圖為4日新北市深坑老街逛街民眾。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天針對台北、新北及花東地區發布高溫資訊，可能有攝氏36度以上高溫。氣象專家吳德榮表示，明天起鋒面接近，預估一直到14日都在台灣附近徘徊，是今年梅雨季影響最久的一波。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，東南部地區有焚風發生機會。今天中午前後台北市、新北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號，預估氣溫達36度以上，請注意。

氣象局網站發布訊息指出，今天鋒面仍滯留於華中一帶，台灣受西南風影響，迎風面中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

此外，西南風偏強，台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風，鄰近海域風浪亦大，海上作業活動請注意安全；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受西南風影響，竹苗以南位於迎風面，擴散條件佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天台灣在暖氣團內，各地持續「熱如盛夏」，高溫皆在35、36度左右，要防曬、防中暑。

吳德榮說，受西南季風影響，上午西南部有局部短暫陣雨的機會；大氣不穩定，午後中南部地區及北部、東半部山區有局部性陣雨或雷雨的機會。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天「滯留鋒」接近，天氣暖濕，大氣很不穩定，西南部及午後各地有「強對流」發展的條件。

吳德榮提到，7日至11日梅雨季第3波「滯留鋒」在台灣附近南北徘徊，當「滯留鋒」在台灣上空時，有「劇烈天氣」及大量降雨發生的潛勢，當離開陸地時，則出現短暫空檔，降雨緩和。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，12至14日「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，西南季風偏強，台灣尚未脫離多雨的天氣型態；第3波「滯留鋒」將是今年梅雨季影響最久的一波。（編輯：謝雅竹）1110605