端午連假6/5收假 國道注意9壅塞路段

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（中央社記者余曉涵台北4日電）明天是端午連假最後一天，高公局表示，國道要留意國1北向苗栗-湖口等9路段。

今天為端午節連續假期第2天，交通部高速公路局表示，下午國道壅塞路段包括國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢，截至下午5時，國道交通量為61.7百萬車公里。

高公局說，明天為端午節連續假期收假日，預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議西部國道南部地區用路人於早上9時前出發，中部地區用路人於中午12時前出發；國5北向用路人建議於早上9時前出發，避開壅塞路段時段。

高公局說，明天國道相關疏導措施包括早上7時到晚間7時封閉國1虎尾北向入口、早上7時到隔天凌晨0時封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制、單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費、凌晨0時到上午5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

省道方面，公路總局說，截至今天下午4時止，僅北部地區尚有部分省道路段有壅塞及車多情況，包含台2線龍門路段至福隆路段、白沙灣至石門路段、淺水灣至三芝路段、淡水商工路至紅樹林路段、大武崙路段至萬里路段、南雅奇石路段至蝙蝠洞路段、龍洞灣至鼻頭角路段、台3線武嶺橋路段至大溪路段、台7線百吉至角板山段、台62線四腳亭至暖暖路段、瑪陵隧道路段至大武崙路段等，其他公路路況大致正常。

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公路總局表示，明天為端午連假最後一天，公路總局預估省道主要幹道將湧現返回工作地車潮，包含台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊、南迴路廊、台61線鳳鼻到香山路段、竹南路段、台18線接國道3號中埔交流道、台86線接國道3號關廟交流道、仁德系統路段、台88線鳳山到五甲路段、台2線、台2乙線關渡到淡水路段、台9線礁溪路段、台26線墾丁路段等，提醒用路人於行前查詢路況，以減少塞在車陣的時間。

省道管制措施部分，公路總局指出，新竹鳳鼻至香山路段（約10公里）為台61線全線通車後僅剩斷鏈路段，為利連續假期期間交通順暢，公路總局已規劃多項措施，包括封閉台68線南寮端西1k南下出口匝道、台61線（約72處）竹北新港三街一段與西濱路一段路口；竹南路段行經12處平交路口，且於90k+300處銜接國道3號西濱交流道，主線車流易受號誌路口及匝道儀控影響，已規劃冷水坑、中美路、保福路、竹南垃圾掩埋場及苗11大山腳路等5處平交路口實施時段性封閉措施；台9線蘇花路廊於10至18時實施21噸（含）以上大貨車禁止通行措施、蘇花改開放大客車通行路肩措施；台9線南迴公路於中午12時到晚間7時草埔橋及雙流社區實施漸變措施，請民眾多加留意。（編輯：方沛清）1110604