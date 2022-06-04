西南風影響中南部多雨 嘉義以南及午後各山區防大雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央氣象局表示，4日中南部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨；其他地區為多雲到晴。圖為民眾到台北華山大草原運動。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中央氣象局表示，今天西南風伴隨的水氣較多，中南部整天有不定時局部短暫陣雨或雷雨；其他地區為多雲到晴，午後局部地區亦有短暫雷陣雨，嘉義以南地區及午後其他各山區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，氣溫方面則較為悶熱，白天各地高溫約攝氏31至34度，中午前後紫外線偏強，戶外活動應多補充水分並做好防曬措施，早晚各地低溫約24到26度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，西南風偏強，今天苗栗以北、東南部（含綠島、蘭嶼）沿海空曠地區及馬祖易有較強陣風；金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為西南風，竹苗以南位於迎風面，擴散條件仍佳；北部空品區位於下風處，污染物稍易累積；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：黃世雅）1110604