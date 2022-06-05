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西南風帶水氣 台南水庫增8天用水量

2022/6/5 11:17（6/5 11:36 更新）
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台南地區端午節連假天氣受西南風帶來水氣影響，3大水庫近2天增加約761萬立方公尺蓄水量。圖為曾文水庫現況。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月5日
台南地區端午節連假天氣受西南風帶來水氣影響，3大水庫近2天增加約761萬立方公尺蓄水量。圖為曾文水庫現況。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月5日
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（中央社記者楊思瑞台南5日電）台南地區端午節連假天氣受西南風帶來水氣影響，昨天還出現間歇性局部地區大雨，台南市政府水利局統計3大水庫增加約761萬立方公尺蓄水量，約為8天民生及產業用水量。

台南市水利局今天發布新聞稿指出，依中央氣象局預報顯示，台南市在端午節連假受西南風帶來水氣影響，天氣較不穩定，昨天最大累積雨量為官田區81.5毫米、其次為玉井區80毫米，最大時雨量為東山區50毫米，最大10分鐘雨量為歸仁區17.5毫米，無積淹水災情傳出。

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台南市水利局指出，這波水氣也為主要水庫集水區帶來降雨，曾文與烏山頭水庫2座水庫總蓄水量由連假前的2億6800萬立方公尺（蓄水率45.65%），提高至昨天的2億7400萬立方公尺（蓄水率46.54%），蓄水量約增加600萬立方公尺。

台南市水利局指出，南化水庫蓄水量也由8264萬立方公尺（蓄水率92.49%），提高至8425萬立方公尺（蓄水率94.29%），蓄水量約增加161萬立方公尺。台南3大主要水庫近2日合計增加約761萬立方公尺蓄水量，約為8天民生及產業用水量，目前水情雖然穩定，但仍希望民眾維持節約用水習慣。（編輯：黃世雅）1110605

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