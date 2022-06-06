環團提源頭減量修法 環保署：現階段廢清法先行

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（中央社記者張雄風台北6日電）環團聯合提出「資源永續管理法」草案，希望從源頭減量、減少資源濫用。環保署表示，目前「廢清法」修法已納入資源循環概念，未來不排除分階段再討論原有的「資源循環利用法」。

看守台灣協會、台南社大、台東環盟、台灣環境資訊協會、荒野保護協會、彰化環盟、野薑花公民協會、台灣零廢棄協會、綠色和平等環保團體今天聯合提出民間「資源永續管理法」草案。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，相關條文主要參考環保署於2013年送到立院卻未能完成立法的「資源循環利用法」草案的源頭管理章節，並融入民間團體環境保護的理想，以及對於近年來廢棄物管理政策與實務不足部分所研擬策略，而建構出的物質生命週期管理架構。

荒野保護協會氣候變遷教育委員會能源議題組組長陳雍慧表示，草案中授權針對產品生產業者課徵「資源減量費」，把外部成本內部化，不但可減少資源濫用與誤用，還可以提高民眾和商家使用填充服務的意願。

陳雍慧說，有些比較難以由民眾自行重複填充的產品，或是針對一時不方便取得自有容器的消費者，應建構系統性出租的循環容器，或在源頭由廠商提供可重複使用的容器，像是台灣啤酒的玻璃瓶裝等，並盡可能由中央採取容器標準化、跨區租還標準化的容器押金逆向回收系統。

綠色和平專案主任唐安表示，草案納入「限制產品過度包裝」的精神，以及「綠色包裝認證」的機制，如法國政府就規定中大型超市必須有1/5的商品以散裝販售，30種蔬果必須裸賣，也是響應國際決議在2024年前簽署具有法律約束力的「全球塑膠公約」。

根據草案，擬透過法律架構促進跨部會協調合作，達成廢棄物總量管制、逐年減量目標；建構公民參與機制，擴大社會參與資源永續政策制定；打造社區細分類回收站等。謝和霖補充，草案已獲得部分民進黨、民眾黨及時代力量立委支持。

環保署廢棄物管理處長賴瑩瑩告訴中央社記者，目前的規劃是先進行「廢棄物清理法」的盤點、調整，其中也有徵收資源循環推動費等內容，先以現有的基礎上釐清、整併，未來才能有階段性銜接。

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賴瑩瑩進一步說明，資源循環是政策的大方向，這次「廢清法」修法已經有納入資源循環概念，在現有法令下分階段處理，如減量、回收再利用等；未來會視情況來決定是否調整「資源循環利用法」。

環保署日前表示，為明確廢棄物定義及分類、促進資源循環、加強再利用管理、妥善處理事業廢棄物等，已全面盤點廢棄物清理法，預計今年下半年進行修法程序，最快將於6、7月預告草案，並陸續舉辦公聽會。（編輯：張雅淨）1110606