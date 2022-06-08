設確診遺體暫存專區？陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）染疫死者24小時內火化爭議延燒，台北市府已在研議、盤點有無暫存專區可以使用，類似做法是否推行至全台備受關注，指揮中心指揮官陳時中下午2時記者會說明相關疫情概況及防疫事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增8萬2973例本土個案，新增病例數回升，雖中重症及死亡人數略降，但國內再度出現一名9個月大女嬰在家猝死，緊急送醫不治才確診，另新增2例兒童重症病例。

針對COVID-19確診者遺體火化時間是否須在24小時內，台北市副市長黃珊珊昨天答詢表示，因為台北市立第二殯儀館現在已額滿且正在施工，並無專區可暫存遺體，現正研議、盤點有無暫存專區可使用，也將與醫院協商討論。

全國5至11歲兒童社區涵蓋率已達到78.2%，「社區涵蓋率」是群體總人口中，已接種疫苗者加上染疫康復者，考量自然感染者在康復後3個月內無法施打疫苗，但仍然會獲得一定保護力，研判可算入有免疫力的人口比率，今天此數據能否超過8成受關注。

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繼台大醫院日前收治1名MIS-C男童，北醫附設醫院近日收治1名男童也診斷為MIS-C，出現高燒、腹瀉、心肌功能受損等典型症狀，小男童已於昨天出院，但冠狀動脈擴大情形要慢慢恢復，仍建議不定期追蹤1至2年。

根據指揮中心統計，今年1月至6月6日，本土輕症、無症狀個案累計242萬2311例、占99.69%，中症累計4961例、占0.2%，重症累計2760例、占0.11%。（編輯：陳政偉）1110608