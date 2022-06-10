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中油持續吸收國際漲幅 下週汽柴油估維持原價

2022/6/10 10:33
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（中央社記者曾智怡台北10日電）隨著沙烏地阿拉伯調高7月銷往歐亞地區原油官價，加上北半球正值夏季駕車出遊旺季，國際油價再度攀高；中油持續啟動油價平穩雙機制，因此預估13日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均不調整。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.3元。

根據中油浮動油價公式，累算至6月9日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶119.71美元，較上週115.9上漲3.81美元；新台幣兌美元匯率為29.494元，較上週29.217元，貶值0.277元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲7.5元，柴油調漲9.2元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估13日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格均不調整。（編輯：楊凱翔）1110610

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