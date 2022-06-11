許瑋甯世新碩班畢業 獲頒傑出表現獎
2022/6/11 19:12（6/11 19:28 更新）
世新大學11日舉辦畢業典禮，藝人許瑋甯（左3）從傳播管理系上海碩專班畢業，並獲得傑出表現獎。（圖取自世新大學網頁shu.edu.tw）
（中央社記者陳至中台北11日電）世新大學今天舉辦畢業典禮，藝人許瑋甯從傳播管理系上海碩專班畢業，並獲得傑出表現獎。校長吳永乾致詞時，提醒畢業生避免沉溺手機、社群媒體，珍惜面對面的溝通機會。
世新大學今天舉辦畢業典禮，受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，規模縮小並採同步線上直播，但仍掩蓋不了這屆畢業生的星光熠熠，校友方面，包括林心如、黃子佼、王上菲等演藝圈人士都錄製祝賀影音，鼓勵即將展翅高飛的學弟妹。
堪稱最美畢業生的許瑋甯於世新傳播管理學系上海碩專班畢業，並獲得傑出表現獎肯定。她透過校方表示，在畢業典禮的儀式中，感受到「被肯定」和真切的「被祝福」，她也肯定校方的用心，讓畢典的每個細節，都像是在一步步告別學生身分。
畢典上還有藝人何嘉文，她表示在疫情中，很幸運還能擁有一場實體的畢典，從今早起床就覺得很感動。
世新校長吳永乾致詞時，提醒畢業生要求知若渴、虛懷若谷，尤其面對高度媒體化的現代社會，要避免沉溺於手機和社群媒體，珍惜面對面、真情流露的對話與溝通，懷抱熱情看待外界事務。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
另外，東吳大學今天也舉辦畢業典禮，邀請奧運金牌羽球選手王齊麟和李洋擔任神秘嘉賓，為畢業生獻上祝福。
東吳大學校長潘維大致詞指出，「元宇宙」和大數據分析、人工智慧、區塊鏈蓬勃發展，面對創新快速的改變，縱然難以預料，卻不允許人們停下腳步。他期許畢業生對無懼未來的改變，善用學校所學，掌握趨勢與脈動，成為斜槓跨領域人才。（編輯：卞金峰）1110611
世新大學110學年度畢業典禮11日熱鬧舉行，藝人許瑋甯（中）順利從傳播管理系上海碩專班畢業，並獲得傑出表現獎。（世新大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月11日
東吳大學11日舉辦畢業典禮，特別找來奧運羽球男雙金牌組合王齊麟（右）和李洋（左）作為神秘嘉賓，為畢業生獻上祝福。（東吳大學提供）中央社記者陳至中傳真 111年6月11日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。