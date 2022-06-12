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合歡山杜鵑花季尾聲車流順暢 管制擬6/19結束

2022/6/12 13:33（6/12 14:01 更新）
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合歡山杜鵑花季整體花況進入尾聲，公路總局人員透露，根據近期花況、路況研判，今年花季管制應會於19日結束。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月12日
合歡山杜鵑花季整體花況進入尾聲，公路總局人員透露，根據近期花況、路況研判，今年花季管制應會於19日結束。（公路總局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）合歡山昨天、今天細雨綿綿、天氣不佳，加上合歡山杜鵑花季整體花況進入尾聲，這週假日車流順暢，公路總局人員透露，根據近期花況、路況研判，今年花季管制應會於19日結束。

合歡山杜鵑花季進入尾聲，太魯閣國家公園管理處表示，玉山杜鵑多已凋謝，僅剩合歡北峰還有紅毛杜鵑、高山杜鵑，花況為盛開至凋謝階段，整體來說，杜鵑花季進入尾聲；另外，合歡山區這週假日細雨綿延，車流減少，高乘載管制時車流順暢，另未實施流量管制。

交通部公路總局第二區養護工程處今天發布訊息表示，中午12時昆陽、合歡山遊客服務中心停車場全滿，武嶺停車場約6成滿、小風口停車場約1成滿，省道台14甲線南投翠峰至花蓮大禹嶺雙向路段，高乘載管制上午6時啟動、11時撤除，流量管制則未啟用。

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二工處再次提醒，4月16日至6月19日合歡山花季實施高乘載及流量管制，假日上午6時至11時開放搭乘3人以上小客車通行，客運接駁車及乙類大客車不受管制，鼓勵民眾全家出遊或找好友共乘，減少交通壅塞，管制措施視實際花況提前或延後結束。二工處透露，根據近期花況、路況研判，花季管制應會於6月19日結束。

合歡山今天細雨不斷，南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所員警冒著風雨執行交管，警方表示，上午有單車社團號召車友上山，「單車比汽車多」，有車隊在鳶峰停車場人行道設置補給站，經勸導收起，還有車隊在昆陽停車場煮食，通報國家公園相關單位查處。（編輯：張雅淨）1110612

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