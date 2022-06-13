60元幸福餐盒日供千份 農委會盼普及全國響應

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（中央社記者楊淑閔台北13日電）農委會日前宣布推動「零飢餓」，今天在台北市內湖區糕菲庇護工場開賣新台幣60元的幸福餐盒，連同其他銷售處，每天賣1000份。農委會副主委陳駿季說，要推廣到全國。

出席幸福餐盒首賣活動的陳駿季說，這是農委會配合食農教育推動，以及響應聯合國永續發展目標零飢餓推出的政策，並規劃很多配套，主要是因應物價上漲，照顧弱勢族群的需求，並滿足受薪階級也希望能有平價餐盒可買。

陳駿季並說，未來在所有庇護工場，每天提供1000盒，有需要的民眾可以到相關地點去買；今年會辦理到年底，年底再與其他有意願的業者及企業合作，希望能推廣到全國。

農委會水保局表示，攜手台灣海洋保育與漁業永續基金會，結合食農教育推廣台灣鯖魚，規劃在喜憨兒、糕菲、育成蕃薯藤忠孝庇護工場，以及雙北地區31處家樂福門市，販售每日限量平價60元的「幸福餐盒—台灣鯖魚便當」，可現場購買或在前日上網搜尋「幸福食材網」預訂1份，推餐時段為每週一到五的午餐。

農委會補充，雖然僅推台灣鯖魚便當，但是主廚已經新開發出18種口味，例如咖哩、豆腐乳等鯖魚主菜。

農委會統計，今天在家樂福還沒開賣的狀況下，已賣掉1032盒，其中375盒開放線上預訂，307盒被預訂、占82%。

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台灣海洋保育與漁業永續基金會說明，台灣鯖魚是漁業署與海漁基金會共同輔導的全台首支永續海鮮，榮獲「海洋之心生態標章」金級漁業認證，並採用獲得「動物福利標章」的平飼雞蛋，既可補充國產漁畜產品的優質蛋白質，也能認識安全營養的在地食材。

農委會推動的「零飢餓」措施，還推出公益便當，於每週一到日的午餐及晚餐供應，供餐處包含弱勢團體庇護工場2處、家樂福量販店31處、台中鐵路餐廳4處，每週可供應1500份。社福團體3天前上「幸福食材網」，每餐可申請10到30份。（編輯：管中維）1110613