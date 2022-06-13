台東焚風飆38.9度 鋒面15日影響西半部防大雨

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局表示，今天花東出現焚風，最高溫為台東縣太麻里攝氏38.9度，明天花東仍可能有36度以上高溫出現；15、16日鋒面影響，西半部山區可能有大雨發生。

根據中央氣象局網站，今天最高溫前3名皆高於38度，包括台東縣太麻里鄉38.9度、鹿野鄉38.2度，花蓮縣卓溪鄉38度；高溫前10名都在花蓮、台東地區。

氣象局資料，今年最高溫在台東縣台東市達39.1度；而台東縣2021年在太麻里鄉曾出現全台史上最高溫40.6度。

氣象預報員黃恩鴻告訴中央社記者，由於今天環境為西南風，因此花東地區出現焚風，導致溫度偏高。

至於原本在新北石碇測得38.1度高溫，黃恩鴻解釋，由於石碇站是自動測站，後來發現溫度不正常跳升，因此判斷是設備異常；而新北、台北今天都有接近36度高溫。

接下來的天氣，黃恩鴻表示，明天與今天類似，清晨至上午中南部有局部短暫陣雨，水氣較今天稍增，其他地區多雲到晴、高溫炎熱，各地約32至24度，花東地區仍有焚風、可能出現36度以上高溫。

黃恩鴻指出，明天午後北部、東北部及各地山區有短暫雷陣雨，並可能有局部大雨發生。

黃恩鴻提到，預估鋒面15日、16日接近影響，天氣不穩定、水氣增多，西半部降雨機會提高，易有局部短暫陣雨雷雨，其他地區多雲；午後對流旺盛，西半部山區可能有局部大雨發生。

黃恩鴻說，17日起鋒面北移遠離，水氣仍偏多，受西南風至偏南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有短暫雷陣雨。目前末期預報20日左右仍可能再有鋒面影響台灣，但不確定性高，需再觀察。

黃恩鴻提醒，明天金門、馬祖仍可能有霧或低雲，影響能見度。（編輯：李亨山）1110613