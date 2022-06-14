高雄又有染疫童MIS-C 2歲男童治療已退燒好轉

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）繼高雄長庚收治1名MIS-C個案後，高雄榮總也出現1名MIS-C病例，2歲男童身上有紅疹、卡介苗接種結疤處紅一圈、非化膿性結膜炎等症狀，2度住院治療，目前已退燒，狀況好轉。

高雄長庚紀念醫院日前收治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診6歲女童，因連5天以上高燒不退，還有皮膚疹、眼睛發紅、發炎指數異常等症狀，診斷為孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）。

高雄榮民總醫院今天也證實收治1名MIS-C病例，高雄榮總兒醫部急重症科主任翁根本對中央社記者表示，1名2歲男童2週前有COVID-19感染，入院前1天發高燒，驗尿有嚴重膿尿，疑泌尿道感染，給予抗生素治療。

男童隔天持續高燒，查房時，發現病童身上有紅疹，特別是左手臂卡介苗接種結疤處紅一圈，另雙腳周邊也有紅腫，並顯示有非化膿性結膜炎。

翁根本說，男童曾確診COVID-19，符合MIS-C診斷，心臟超音波檢查顯示冠狀動脈和心功能正常，給予高劑量免疫球蛋白治療，12小時後退燒，後續血液和尿液細菌培養報告陰性，更證實不是細菌感染，退燒後，觀察3天後出院。

但男童出院1天後，精神活動力正常，但持續發燒，只好再住院評估。心臟超音波檢查顯示冠狀動脈正常、但有極輕微的心包膜積水、疑輕度心肌炎，另手指和腳趾端有脫皮，符合MIS-C臨床表徵。

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翁根本說，由於治療1週內又復發，屬於免疫球蛋白治療抗藥型，除了給予第2次高劑量免疫球蛋白治療，並加另一種抗發炎藥物類固醇。治療過程曾高燒到攝氏39.8度，但隔天順利退燒，觀察幾天，如無異常，會安排出院，再門診追蹤。

高雄榮總表示，兒童COVID-19感染痊癒後2至6週內，要注意併發症：MIS-C推測和病毒感染後引發的免疫風暴有關，需及時診斷治療，以免病情惡化。家長如發現小孩身上有不正常紅疹等異常，可拍照或錄影，供醫師診斷參考。（編輯：謝雅竹）1110614