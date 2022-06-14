東部首例雙腎移植 難度加倍受贈者恢復良好

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花蓮慈濟醫院近期完成東部首例雙腎移植，將器官捐贈者的2顆腎臟，同時移植到一名受贈者身上，無論是手術難度、複雜程度、風險都是單腎移植的2倍，手術時長也要加倍到6個小時，對手術團隊和受贈者來說都是挑戰。（花蓮慈濟醫院提供）中央社記者李先鳳傳真 111年6月14日

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（中央社記者李先鳳花蓮14日電）花蓮慈濟醫院近期完成東部首例雙腎移植，將器官捐贈者的2顆腎臟，同時移植到1名受贈者身上，對手術團隊和受贈者來說都是挑戰；受贈者徐先生恢復情形良好，已出院返家。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，受贈者徐先生今年63歲，20年前因員工健康檢查，意外發現自己的腎臟情況不好，被醫師告知需要透析治療，多年來他一邊洗腎，一邊加入等待器官捐贈的行列。

但這條隊伍排隊的人很多，徐先生等了十幾年，數年前好不容易有一次機會，人已經抵達醫院，換好衣服、躺在病床上做準備，卻在手術前被告知捐贈者的器官因感染而無法進行移植。儘管感到遺憾，徐先生仍然抱持樂觀想法「就是平常心、心存善念，不要想太多，機會一定會來」。

花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞表示，由於捐贈者年齡較長，腎功能有一定程度的退化，僅移植1顆腎臟到受贈者身上，可能會無法負荷身體正常的運作，出現腎臟功能延遲恢復的比率較高，同時長期的腎功能也很有可能會受到影響，因此受贈順序排前的患者在與醫療團隊討論過後，都選擇放棄這次機會。

「如果1個不夠用，那就用2個」。陳言丞說，一般來說，腎臟移植手術是進行單顆移植，手術進行時間大約需要3個鐘頭，而雙腎移植手術，需要重複2次摘取和銜接的動作，無論是手術難度、複雜程度、風險都是單腎移植的2倍，手術時長也要加倍到6個小時。

手術中，陳言丞與醫療團隊將患者左右各自的腎動脈與腎靜脈，分別縫合到髂動脈與髂靜脈上，接上共4個吻合處，再將各自的輸尿管分別接上膀胱引流尿液，終於將器捐者的2顆腎臟一起移植到受贈者身上。

陳言丞指出，移植困難程度不僅手術時間長，手術位置也大不相同；單腎移植只需要在患者身側開1個口，將腎臟放入即可，但雙腎移植卻要打開腹腔，因此造成的傷口面積較大，所需的恢復期也更長。

為了順利完成手術，包括陳言丞、何靜淳、楊筱惠等一般外科主治醫師以及3名住院醫師，加上麻醉團隊、手術室護理團隊、器官協調護理師與社工師等超過15人共同執行。

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「感恩捐贈者與他的家人，所以我會更加珍惜這2顆大愛腎臟」。徐先生表示，即便手術完成，他也絕對不會因此就放鬆心態，反而會更用心地照顧自己的健康，繼續控制好飲食、適度做運動，保持身體狀態，同時也祝福捐贈者的家屬都能平安健康。

根據財團法人器官移植登錄中心統計到今年6月14日的資料顯示，今年已經有386人接受大愛器官/組織的捐贈，目前還在等候接受器官移植病人總數為1萬393人。（編輯：黃世雅）1110614