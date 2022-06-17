私校退場審議會師生代表 教育部請相關團體推薦

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（中央社記者陳至中台北17日電）私校退場條例5月公告後，教育部將組織退場審議會，預計8月正式開會。其中師生代表的遴選受到矚目，教育部今天表示，將請全國性團體推薦人選，後依退審會運作辦法遴選。

「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部近期緊鑼密鼓擬定相關子法，並於6月15日召開研商會議。高教工會今天發出新聞稿，對退場審議會的委員遴選方式提出建言。

為讓退審會的教師代表具備一定代表性，高教工會呼籲應依照全國性團體會員任職於私校教師人數、經常性會費數額，作為遴選標準。學生代表也建議依循108課綱審議的前例，制定一套自我推薦、組成審議委員討論標準的遴選制度，避免由政府恣意選任。

對此，教育部以文字回應中央社，退審會運作辦法目前在草案預告階段，預計7月底完成法制作業。為爭取時效，將預先發函給全國性教師相關團體推薦人選，等運作辦法發布後，就能遴選教師代表。

至於學生代表，教育部則打算從全國性學生團體、具學生身分的行政院青年諮詢委員會代表、青少年諮詢會代表中，邀請推薦委員人選。

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另外，高教工會呼籲退審會會議紀錄應對外公開，並允許個別代表將不同意見載入紀錄當中。教育部回應，依照草案，退審會將指定專人對委員所提正反意見及主要論點做成會議紀錄，會議決議事項也將依法公開。至於個別委員能否要求將不同意見載入會議紀錄，將由審議會組成後決定。

根據「私立高級中等以上學校退場條例」第4條，退審會的職責包括認定、免除專案輔導學校，並議決停招、停辦、重組董事會、解散學校法人等。（編輯：管中維）1110617