6/18本土5萬3643例 增181死、402例中重症、2例兒童重症

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台北市兒童第2劑COVID-19疫苗18日開打，西門國小接種站上午已有不少家長陪同小孩前來打疫苗，盼提升兒童保護力。中央社記者王騰毅攝 111年6月18日

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（中央社記者張茗喧台北18日電）疫情指揮中心宣布，今天國內新增5萬3643例COVID-19本土病例，中南部疫情開始緩降，中重症增402例、其中181人死亡。兒童重症增2例，分別為哮吼及肺炎，兒童重症累計61例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天宣布，新增5萬3643例本土病例，各縣市確診病例都沒有突破8000例，中南部也開始呈現緩降趨勢；境外移入增64例。

羅一鈞表示，今天中重症增402例（242例中症、160例重症），其中181例死亡。據統計，今年以來截至6月17日，累計輕症、無症狀個案共315萬105例、占99.61%，中症累計7393例、占0.23%，重症累計4947例、占0.16%。

羅一鈞說，今天新增死亡個案年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，164例具慢性病史、85例無疫苗接種、127人未打滿3劑疫苗；年紀最輕的死亡個案是一名20多歲男性，從未接種疫苗，本身有癌症等慢性病史，染疫後出現心因性休克、心衰竭等情形病逝。

他表示，今天新增2例兒童重症，其中一例為1歲男童、無慢性病史，5月29出現發燒、咳嗽、流鼻水、聲音沙啞等症狀，5月30日快篩陽性，5月31日因呼吸困難、胸凹等症狀緊急送醫，確診為哮吼，立刻插管入住加護病房，使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，所幸病況好轉，已於6月1日移除呼吸器，6月9日康復出院。

羅一鈞指出，另一例個案是6歲男童、無慢性病史，6月10日曾接種1劑輝瑞兒童疫苗，隔日就因被列為密切接觸者快篩陽性確診，6月12日發燒39度且有輕微咳嗽、腹瀉等症狀，6月13日呼吸困難、嘴唇發紫等症狀送醫，醫師觀察到有胸凹、喘鳴、X光兩側肺炎等症狀且出現呼吸窘迫，緊急插管住進加護病房使用呼吸器，正以瑞德西韋、類固醇等藥物治療，目前還在加護病房治療。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計61例，21案例是腦炎、12名肺炎、3名敗血症、6例哮吼、12例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。（編輯：陳政偉）1110618

（指揮中心提供）

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