未來一週高溫炎熱 午後易有雷陣雨

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氣象局19日表示，未來一週大致上都是高溫炎熱。圖為台北內湖近郊白石湖風景區周邊波斯菊盛開，民眾把握好天氣出遊踏青拍照。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北19日電）氣象局今天表示，未來一週大致上都是高溫炎熱、需留意午後雷陣雨的天氣，21日前南部清晨、上午仍有局部短暫雨，22日起雨區大致上僅限山區；明天大台北、南高屏及花東預防攝氏36度高溫。

中央氣象局傍晚更新大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，南投縣山區可能有局部大雨或豪雨發生；基隆北海岸、大台北地區及苗栗至桃園、宜蘭山區有局部大雨發生，注意雷擊及強陣風。

根據氣象局網站，截至下午4時30分，累積雨量以南投縣魚池鄉116.5毫米最多，累積雨量前10名中有8處位於南投，2處分別在台北、新北；特別是南投，在下午3時至4時間，時雨量就達73毫米。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今天主要是對流旺盛造成的降雨，預估晚間就會趨緩。明天還是偏西南風的環境，各地大致上是多雲到晴，午後大台北、東北部、各地山區有局部短暫雷陣雨，另外提醒南部地區清晨到上午會有局部零星短暫雨；類似的天氣情況持續到21日。

林定宜說，21日下半天起轉為偏南風，中南部易有局部短暫雨；22日起至26日受太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，僅各地山區午後易有對流性降雨。

溫度方面，林定宜提到，各地夜晚清晨低溫約25至27度、高溫約32至35度，不過花東仍可能有焚風發生，另外大台北地區、南高屏等地區也可能會有36度以上高溫出現。

根據氣象局網站，今天最高溫為台東縣大武鄉36.3度，其次為台南市柳營區36.2度。林定宜表示，台東主要就是焚風影響，台南則是日照強烈、加上地形造成。（編輯：屈享平）1110619