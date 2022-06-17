熱浪侵襲西班牙 野火肆虐消防員疲於奔命

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（中央社馬德里16日綜合外電報導）西班牙緊急救難當局今天試圖控制多起野火，境內仍然受到異常熱浪的影響，氣溫高達攝氏43度。

最令人震驚的大火發生在加泰隆尼亞地區（Catalonia）的巴爾多馬爾（Baldomar）附近，加泰隆尼亞政府說，大火已經摧毀500公頃森林，但可能會蔓延到2萬多公頃。

目前還沒有人被撤離，但加泰隆尼亞當局已經封鎖幾處住宅區作為預防措施。

巴爾多馬爾所在的雷里達省（Lerida），今天的氣溫來到攝氏41度。

加泰隆尼亞當局說，另外兩場野火今天上午在雷里達省和塔拉戈納省（Tarragona）肆虐，已經燒毀近300公頃的土地。

還有野火正在西班牙中部薩摩拉（Zamora）的庫萊布拉山脈（Sierra de la Culebra）燃燒。

地區緊急服務部門說，北部納瓦拉省（Navarra）消防員昨天晚上控制住兩起森林大火。

持續6天的熱浪發生在西班牙這個時候相當罕見，西班牙國家氣象局（AEMET）表示，熱浪影響整個國家，預計將持續到18日。

西班牙甫記錄到21世紀初以來最熱的5月，且在不到一年內發生4次極端氣溫事件。

在西班牙鄰國葡萄牙，上個月則是1931年以來最熱的5月。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110617