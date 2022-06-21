畜衛所拯救產業 首設十足目虹彩病毒實驗室

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全球第一個十足目虹彩病毒（Decapod iridescent Virus 1, DIV1）參考實驗室，21日在農委會家畜衛生試驗所舉行揭牌儀式；由農委會主委陳吉仲（左）頒發「世界動物衛生組織（WOAH）十足目虹彩病毒參考實驗室證書」予建立此實驗室的畜衛所顧問涂堅（右），表彰他在水生動物疾病的研究成果。中央社記者徐肇昌攝 111年6月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）5月26日畜衛所獲世界動物衛生組織認可，成為其全球首個十足目虹彩病毒參考實驗室。農委會主委陳吉仲今天頒發證書表揚建立實驗室的顧問涂堅，並說畜衛所拯救了產業。

全球第一個十足目虹彩病毒（Decapod iridescent Virus 1, DIV1）參考實驗室，今天在農委會家畜衛生試驗所舉行揭牌儀式。

陳吉仲親自頒發「世界動物衛生組織（WOAH）十足目虹彩病毒參考實驗室證書」予建立此實驗室的畜衛所顧問涂堅（前畜衛所生物研究組組長），表彰他在水生動物疾病的研究成果，最終獲國際組織認可，對全國動物防疫工作貢獻卓著。

陳吉仲指出，2014年中國在養殖白蝦發現十足目虹彩病毒，對十足目甲殼類具有高死亡率，會危及產業，而畜衛所平時就持續關注新興動物疫病資訊並建立檢驗方法，因此能在2020年5月執行台灣重要甲殼類養殖場監測時，立即以分子生物學、病理學診斷精準檢驗出十足目虹彩病毒並通報農委會，成功確保產業生計。

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涂堅說明，2019年中國疫情已蔓延沿海11省分，國內則在2020年5月主動監測白蝦、泰國蝦及螯蝦共103場，在其中1場澳洲螯蝦精準檢驗出十足目虹彩病毒，並通報農委會，在前畜衛所所長、農委會副主委黃金城指導及漁業署、防檢局與畜衛所通力合作下，輔導養殖業者防疫清除陽性場蝦隻，於2年內有效控制台灣十足目虹彩病毒疫情。

涂堅補充，2020年檢出17場螯蝦、4場白蝦、1場草蝦為DIV1陽性，陽性率為10.58%；2021年檢測國內白蝦、泰國蝦及螯蝦共51場，6場螯蝦檢出DIV1，陽性率為11.76%。（編輯：張雅淨）1110621

全球第一個十足目虹彩病毒（Decapod iridescent Virus 1, DIV1）參考實驗室，21日在農委會家畜衛生試驗所舉行揭牌儀式；由農委會主委陳吉仲（左）與建立此實驗室的畜衛所顧問涂堅（右），以及畜衛所所長邱垂章（中）共同揭牌。中央社記者徐肇昌攝 111年6月21日

農委會主委陳吉仲（右）日前確診COVID-19，隔離期滿後，21日在家畜衛生試驗所參觀全球首個十足目虹彩病毒參考實驗室。中央社記者徐肇昌攝 111年6月21日