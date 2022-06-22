調查：大學國際化障礙 橫向聯繫不佳、經費不足

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（中央社記者許秩維台北22日電）台灣國際文教創新交流協會公布大學國際化現況調查，6成3國際事務相關人員認為發展國際化的障礙是橫向聯繫不佳，5成4認為缺乏足夠經費預算、人員異動頻繁。

台灣國際文教創新交流協會今天公布「大學校院國際化現況調查」，包含國際化現況、組織與人員、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響等面向，調查於今年1月進行，有效問卷數442份（國際事務主管77人、國際事務人員365人）。

調查顯示，受訪者認為大學發展國際化的3大障礙為「相關單位參與國際化活動的動機或興趣不足，橫向聯繫不佳」（63.8%）、「缺乏足夠經費預算」（54.3%）、「主管與人員異動頻繁」（54.3%）；國際事務主管認為國際化發展的主要外部障礙為缺乏足夠經費（60%）、政策限制（49%），內部障礙為單位橫向聯繫不佳（73%）。

調查也發現，國際化經費及招生能量均受疫情影響，國際事務人員因應疫情所需的協助與資源，包括「獲得危機處理資訊或建議」、「優先接種疫苗」、「獲得各國防疫政策供師生出國參考」。

中華民國駐印度代表處副代表陳牧民表示，各校推動國際化面臨的問題類似，多數有橫向聯繫困難、預算不足、人員異動頻繁等情況，顯示問題屬於結構性，跟台灣高教體制運作和外在環境配合度不高有關；在招生策略上，目前還是靠獎學金來吸引國際生，但學生畢業後能否留在台灣企業實習或就業，會影響國際生來台意願。

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陽明交通大學策略長程海東提到，國際事務組織的穩定性及人才發展有必要調整，而「虛實合一」的後疫情國際交流和學習方法也必然改變工作模式和學習成效；而國際化經費不足的原因，部分是因為政府補助款會因政策方向改變，易造成國際化推動缺乏傳承與一致性。

台灣國際文教創新交流協會認為，疫情雖對國際化經費和招生能量造成影響，但也催生出創新交流模式，建議未來維持線上與實體並行的混合交流形式，並推動在地國際化與課程國際化，進一步深入大學國際化內涵，同時強化國際事務人員育才機制，並提升組織環境友善度。（編輯：張雅淨）1110622