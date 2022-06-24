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國際油價續居高檔 下週汽柴油估漲3角

2022/6/24 11:05
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（中央社記者曾智怡台北24日電）俄烏戰事仍趨緊繃，加上北半球進入夏天駕車出遊旺季，國際油價續居高檔；中油持續啟動油價平穩雙機制，因此預估27日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調漲0.3元。

按照預估幅度，調整後的價格分別為92無鉛汽油每公升29.9元、95無鉛汽油每公升31.4元、98無鉛汽油每公升33.4元、超級柴油每公升27.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至6月23日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶111.37美元，較上週119.44下跌8.07美元；新台幣兌美元匯率為29.757元，較上週29.729元，貶值0.028元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲6元，柴油調漲7.5元。

然而，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、南韓、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此，預估27日凌晨零時起，汽、柴油每公升價格各調漲0.3元。（編輯：潘羿菁）1110624

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