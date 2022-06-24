出關首回歸記者會 陳時中：快篩終於清楚一條線

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（中央社記者陳婕翎、陳至中台北24日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中確診後，今天首度回歸疫情記者會。他說，染疫過程該有症狀都有，雖有發燒，但沒超過38度；出關後多日，早上快篩終於清清楚楚一條線。

陳時中12日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），20日凌晨解除隔離後已回歸實體辦公，因快篩持續陽性，4度缺席記者會，今天回歸主持下午2時記者會說明疫情概況，這也是陳時中確診後首度露面。

陳時中說，出關後，一開始是在居家線上辦公，其餘時間都在衛福部疾管署裡實體辦公，但由於快篩一直是陽性，擔心碰到不特定對象，所以選擇盡量避免可能會面對面場合，所幸今天早上快篩清清楚楚一條線，只要把口罩戴好，就不會造成風險。

媒體提問，陳時中在經歷染疫後，是否感受到身體有受抽菸影響。他回應，確診後，該有症狀都有，中等到輕微症狀大概持續3天，雖然有發燒症狀，但體溫沒超過攝氏38度，有點骨頭酸痛，不會嚴重到爬不起來，只是咳嗽會酸痛。

至於抽菸一事，陳時中說，他要強調戒菸是成功的，不只他的妻子可以證明戒菸成功，連他的機要秘書都承認成功，居家照護隔離時，當然是沒有抽菸，「也許對復原有所幫助也不一定」，順便提醒民眾抽菸對呼吸道攻擊多，即時戒菸，對身體才有幫助。

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陳時中說，快篩陽性當下，他腦中只想到終究還是輪到他染疫，已經和台灣民眾一起努力很長時間，真的不是故意確診，但換角度想，多人感染後，就可以形成社區中的自然屏障，再加上足夠的疫苗涵蓋率、非藥物介入措施（NPI），盼望安然度過這一波疫情。

至於外界傳出近期民進黨將徵召陳時中投入台北市長選舉，甚至有提到陳時中說「及時搭上火車就要去搭」，面對媒體追問此事，及誰適合接替指揮中心指揮官一職，陳時中僅說，先不要回答，「火車現在不多，現在都是高鐵比較多」。（編輯：管中維）1110624