交通部盤點入境可放寬每週4萬人 將延長防疫補助

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（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部長王國材今天表示，盤點防疫計程車跟防疫旅館的邊境量能可容納每週4萬人，但為了要留住防疫旅館業者持續做防疫旅館，相關補助將延長或加碼，但是否要放寬由指揮中心決定。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病），邊境管制每週僅2.5萬人入境，交通部長王國材今天在道安記者會會前受訪表示，要開放多少人由中央流行疫情指揮中心決定，但交通部盤點防疫量能來看，防疫計程車約有5萬人，防疫旅館可有4萬1000人，因此若邊境放寬到每週4萬人都是可以處理的量能。

王國材也說，若是邊境要進一步放寬，交通部也會增加防疫車隊及防疫旅館的量能，相關盤點的量能都已經與指揮中心報告過，但是否要放寬由指揮中心決定。

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另外，王國材也表示，為了要留住防疫旅館業者，原本到6月底的防疫旅館補助每人每日1000元部分，也可望延長或者是加碼，希望可以讓防疫旅館的量能維持在2.6萬間房以上。

交通部觀光局也證實，防疫旅館補助要點已經確定會延長，延長的時間會與嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的時程同步，也就是說等到不需要防疫旅館時，相關補助才會取消。（編輯：陳政偉）1110624