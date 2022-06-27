台台併前序曲 台灣之星推MyMusic加值方案

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（中央社記者江明晏台北27日電）台灣之星今天宣布，與台灣大旗下MyMusic攜手合作，推出加值服務方案，不只擴大音樂加值服務版圖，也被視為「台台併」前的整合序曲，提前為用戶提供合併後的效益。

電信產業今年掀起整併，台灣大併購台灣之星、遠傳電信併購亞太電信，合併基準日都訂9月30日，兩案都已送進主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）及公平會，但業界預估，合併時程將會延後，合併效益恐在明年才開始顯現。

不過，台灣之星已經率先以台灣大加值服務攬客，提前為用戶提供合併後效益。

隨著行動科技快速進步，閱聽人喜愛使用行動裝置觀看行動影音服務更帶動相關產業穩健發展。根據台灣之星統計，影音類加值服務申辦量相較去年同期成長達62%。

此外，近年疫情不僅大幅改變全球閱聽人的生活娛樂型態，由於許多大型音樂祭、演場會等實體活動被迫停辦，讓喜愛音樂的人加速轉往線上，串流音樂成為樂迷能夠更容易觸及世界各地各種音樂的重要平台。

台灣之星看好MyMusic擁有650萬註冊用戶，能提供用戶華語、西洋、韓樂等近千萬首音樂曲庫的優勢，同時看準全球音樂串流市場未來成長趨勢與浪潮，雙方今天正式宣布攜手音樂串流服務平台MyMusic合作，擴大音樂加值服務版圖。

台灣之星宣布，用戶申裝MyMusic加值型方案，月租新台幣149元、免綁約，就可體驗完整功能，若為首次申裝、還可享前30天免費體驗優惠；針對有長期聽音樂需求的用戶，則提供綁約12和24個月的年約優惠方案，月租89元起。（編輯：郭無患）1110627