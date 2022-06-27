台灣虎航增北海道第3航點 9/1首飛桃園札幌

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（中央社記者汪淑芬台北27日電）台灣虎航今天宣布，9月1日開航桃園-札幌航線，這也是繼函館、旭川後，台灣虎航飛往北海道的第3個航點。

台灣虎航今天發布新聞稿，札幌不僅是北海道最大都市，更是多數遊客造訪北海道的第一站，隨著日本國境逐步鬆綁，台灣虎航也將於9月1日開航桃園-札幌（新千歲機場）航線，也是繼函館、旭川後，台灣虎航飛往北海道的第3個航點。

台灣虎航桃園-札幌航線開航初期，每週營運5班，去程航班編號IT234，每週一、二、四、五、日的上午6時45分自桃園機場起飛；回程航班編號IT235，每週一、二、四、五、日的中午12時30分自新千歲機場起飛。

台灣虎航為慶祝新航線銷售，6月29日上午10時至30日晚間11時59分，推出單程未稅新台幣3399起的售價，搭乘日期為9月1日起至2023年3月25日。

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除新增航點，台灣虎航也將增開夏季航班，即日起至10月29日，桃園-東京成田、桃園-大阪關西將增為每天皆有航班，並加開桃園-東京羽田、桃園-名古屋、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-曼谷廊曼。

台灣虎航說，凡於7月31日前購買9月30日前出發的任一航班，都享有1次機票改期免收手續費；7月31日前刷「樂虎卡」購買10月29日前出發的日本航線機票，每航段還可加贈15公斤的託運行李。（編輯：陳清芳）1110627