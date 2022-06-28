睽違2年 實體就業博覽會7/2嘉義登場

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（中央社記者張雄風台北28日電）勞動部今天表示，今年首場大型就業博覽會將在7月2日於嘉義舉辦，也是睽違2年首場實體就博會；預計下半年將有5場實體活動，邀請3000多家廠商、提供約1萬5000個工作機會。

勞動部勞動力發展署今天透過新聞稿宣布，睽違2年，今年第1場大型就業博覽會將在7月2日於嘉義的吳鳳科技大學舉辦，現場預計邀請66家徵才廠商參與活動，提供3500個以上的工作機會。

發展署說明，考量COVID-19疫情影響，上半年已辦理3場次線上就業博覽會。自7月2日起至9月24日，將在嘉義、台中、新竹、宜蘭及屏東等5地區辦理5場次「2022台灣就業通 就業博覽會」，預計邀請300多家廠商，提供近1萬5000個工作機會。

在嘉義的就博會中，艾杰旭顯示玻璃股份有限公司製程工程師、財務管理師，皆有上看新台幣80萬的年薪待遇；康揚股份有限公司也開出資訊經理職缺薪資達7萬元。為翻轉求職者對於中南部只有傳統產業的印象，也邀請醫材生技公司如立康生醫、生達製藥、諾恩美生技、王子製藥等；電動車廠商如聯合再生能源、南都汽車，提供求職者接軌未來就業契機。

台中世界貿易中心7月9日辦理第2場就業博覽會，預計邀請77家徵才廠商如友達光電、大立光電、矽品、王品、春水堂、IKEA、薰衣草森林、MOS、漢堡王等知名企業，提供6000個以上的工作機會，其中主管、儲備幹部、工程師、專業人員等中高階職缺佔3成以上。

其中全球自行車高端市場的自有品牌零件供應商的SRAM速聯公司，開出薪資上看9萬元的軟體工程師職缺，矽品公司開出薪資上看6萬5000元的設備助理工程師職缺、位於彰化的怡利電子也開出薪資上看6萬元的IE工程師職缺，位於南投的環鴻公司及台灣卜蜂也紛紛開出薪資上看5萬元的生管物控管理師、設備維修人員、生產儲備幹部、業務人員等職缺。

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新竹縣體育館7月23日舉行第3場就博會，活動以科技城為主軸，預計邀請60家徵才廠商，提供3000個以上職缺，其中寰邦科技股份有限公司製造主管祭出8萬元的高薪，頎邦科技股份有限公司、欣興電子股份有限公司及南茂科技股份有限公司最高薪資可達7萬元，另有聯華電子股份有限公司、力晶積成電子製造股份有限公司、瑞昱半導體股份有限公司等多家新竹科學園區廠商參與。

發展署提到，除了大型就業博覽會之外，也在全國各地辦理2000場以上的中小型徵才活動，讓無法到場參與實體徵才活動的民眾也有多元的求職管道；台灣就業通網站下半年還有4場次的線上就業博覽會，歡迎民眾上網參加。（編輯：陳清芳）1110628