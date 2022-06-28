「夏客樂」學生客語夏令營 4大類24營隊登場

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）客委會今天宣布「夏客樂—2022學生客語夏令營」啟動，規劃客庄走讀、知識探索、創客技藝和樂活運動4大類別，共24個精彩好玩夏令營登場，讓孩子快樂學客語。

客家委員會今天舉行「夏客樂—2022學生客語夏令營」啟動記者會說明，今年營隊種類豐富多元，包含沉浸式客語學習體驗的霹靂舞營隊、說唱藝術營隊、嘻哈營隊及Youtuber養成營隊等。

客委會主委楊長鎮說，今年首次補助藝文團隊舉辦客語夏令營，希望在寓教於樂過程中培養運用客語討論知識、表達想法及情感的能力，在夏令營活動中學習、接觸、進而喜歡客語及客家文化，自然而然在日常生活中使用客語，真正落實傳承。

記者會中特別安排「山宛然劇團」與「藝夥人表演製作團」精彩演出，博得滿堂彩。楊長鎮說，「山宛然」使用客語演出生動的布袋戲，「藝夥人」帶來精彩的「嘻哈客」表演，都能讓人感受到年輕一輩對客語的熱情、對客家文化創生及客語文化傳承的堅持，難能可貴。

客委會推薦對影像、音樂有興趣的學生，參加由金曲歌王分享客家音樂創作經驗，並帶領學生實作發表的營隊，以及結合客家文化和布袋戲操偶的偶戲營隊。

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想要探索學科知識的學生，客委會規劃由國立台灣師範大學和國立屏東科技大學分別以客語講解科學實驗的營隊，以及奧林匹亞數學競賽模式的客庄走讀體驗營，提供學生依興趣及學習取向挑選，盡情享受夏日客家文化，活動相關訊息同步公告於客委會網站。

此次共有24個營隊登場，包括「2022學生講客-揪客月光山下撩音律．尋味緒」暑期夏令營、2022偶來說HAKKA夏令營、2022宜蘭有客-「茶經」暑期育樂營、客家跨領域音樂劇場工作坊、2022搖滾一夏．客語搖滾音樂體驗營、「穿越客庄偶一夏」雙語戲劇體驗營，以及六堆客家文化園區「六堆運動會．選手鬥熱鬧」培訓營等。（編輯：郭諭儒）1110628