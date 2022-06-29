彰化雷聲大作 燒烤店、竹林起火疑與雷擊有關

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彰化縣永靖鄉一處竹林29日下午突然起火燃燒，消防隊員獲報趕到現場滅火；據附近民眾表示，竹林旁沒有住家，也沒有人員出入，懷疑竹林起火和雷擊有關。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年6月29日

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）彰化地區雷聲大作，彰化縣消防局統計，下午先後發生3起疑似雷擊引發的火警，其中彰化市彰南路有燒烤店冒煙起火，永靖鄉有竹林疑似被雷擊後起火燃燒，所幸火勢都被撲滅。

交通部中央氣象局今天下午發布大雷雨即時訊息，警戒區域包含苗栗縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣，慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水及低能見度。

彰化縣消防局一名消防隊員指出，下午4時40分左右接獲報案指稱，彰化市彰南路一間燒烤店冒出濃煙，消防局出動22輛各式消防車、1輛救護車及43名消防員前往滅火，消防員到場後發現燒烤店已停止營業，店內廁所塑膠板起火冒煙，火勢約在10多分鐘後撲滅。

消防局指出，報案民眾指先在天空看到閃電，隨即燒烤店就冒出濃煙，懷疑燒烤店起火和閃電有關，至於起火原因與財物損失，尚待釐清。

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除有燒烤店起火外，永靖鄉一處竹林下午4時左右突然起火燃燒，消防隊員獲報趕到現場滅火；據附近民眾表示，竹林旁沒有住家，也沒有人員出入，懷疑竹林起火與雷擊有關。

除竹林起火外，大村鄉中山路一段下午4時10分左右有民眾報案指廢棄物起火和雷擊有關，消防局出動員林、林厝等4個消防分隊8輛消防車前往滅火，民眾向消防隊員表示，疑似雷擊導致室外廢棄物燃燒，不過火勢不大，在消防車抵達前，民眾已自行撲滅。（編輯：陳仁華）1110629