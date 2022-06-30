莫德納嬰幼兒疫苗何時抵台？羅一鈞下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）6個月到5歲莫德納嬰幼兒疫苗原訂今天抵台，但因文件問題延後抵台，最新到貨時程受關注，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午將主持記者會，說明疫情及防疫作為等相關事宜。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸下降，昨天新增4萬2112例本土個案，而增加染疫死亡病例85人，創下今年6月以來新低；中央流行疫疫情指揮中心分析，國內疫情比起上週穩定下降，未來染疫死亡數可能持續降到百例以下。

接種COVID-19疫苗是恢復正常生活關鍵之一，透過COVAX機制獲配首批50.4萬劑Novavax疫苗，今天上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，預計最快於7月8日起提供接種。

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疫情規模與持續情況每個地方不同，更重要的是疫苗施打、藥物整備等是否充足，以及確診者與接觸者的自主管理、邊境開放等，加上醫院分流做好，讓COVID-19病人和一般病人的相關病床分配達到最佳使用效率是現在努力方向，將會是今天下午疫情記者會焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至6月28日，本土輕症、無症狀個案累計364萬1759例、占99.58%，中症累計8855例、占0.24%，重症累計6638例、占0.18%，其中死亡累計5680人。（編輯：陳政偉）1110630