彰化站後站停車場工程上樑 助推動鐵道觀光文化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化30日電）台鐵彰化站後站停車場工程今天舉行上樑儀式。縣府指出，後站停車場完工後，可提供295席汽車停車位及523席機車停車位，解決火車站周邊停車問題，有助推動彰化市鐵道觀光文化。

彰化縣政府和彰化市公所中午在彰化火車站後站舉辦「台鐵彰化車站後站停車場」上樑儀式，縣長王惠美、彰化市長林世賢以及縣府工務處長林漢斌等人出席上樑儀式。

王惠美致詞時說，彰化火車站後站停車場工程進度已達50%，目前正在進行主體鋼構組裝工作，預計民國112年3月完工，未來停車場完工後，可望重新打造後站空間，紓解火車站周邊停車需求。

王惠美指出，除了彰化火車站後站停車場外，縣府正在興建彰化市延平公園地下停車場、員林市三和公園地下停車場及福興鄉停八平面停車場3座停車場，完工後共可提供897席汽車停車位及895席機車停車位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林世賢表示，彰化市的特色就是鐵道文化，未來停車場完工後，可提供將近300席汽車停車位，以立體停車場為起點，串聯拱橋、散步步道、戶羽機關車園區以及扇形車庫，推動鐵道觀光文化。

根據工務處提供的資料，台鐵彰化車站後站停車場為地下1層及地上4層的建築物，可提供295席小型車停車位及523席機車位，停車場設計以都市公共層為概念主軸，納入跨站天橋、都市公共平台、綠色停車場及都市綠地等元素，規劃停車場、廣場與綠地空間，並利用既有天橋串聯前後站及戶外休憩平台，提供民眾友善停車環境及舒適休憩空間。（編輯：陳仁華）1110630