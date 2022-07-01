7電信業共組消費爭議中心掛牌 可電話、網路填單申訴

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（中央社記者蘇思云台北1日電）台灣7家電信業者共同組成電信消費爭議處理中心，今天正式掛牌運作。民眾未來如果碰到包含手機打電話、在家上網等消費爭議，可透過電話向中心申訴，亦可上網填寫申訴單。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前決議，依電信管理法第20條第1項規定，經認定的電信事業，中華電信、亞太電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、台灣固網、新世紀資通共7家公司，應共同設立電信消費爭議處理機構。

NCC表示，目前電信消費爭議處理有4個管道，民眾可跟NCC、電信業者、消保團體、地方政府消費者服務中心申訴，考量電信爭議具有爭議金額小、案量大等特性；此次新成立電信消費爭議處理中心，為新增第5個溝通管道，預期可更快速處理小型爭議。

電消中心設有多種申訴方式，消費者可撥打0800-034-580專線，亦可透過網頁（https://tcmc.tw/）直接填寫申訴單。

消費者經過申訴，若跟業者間仍存有爭議，且電信服務爭議金額超過新台幣2000元以上，可在收到申訴處理結果日起30日內、向中心申請調處服務；若不滿意調處結果，可另循其他消費爭議解決途徑。（編輯：林克倫）1110701