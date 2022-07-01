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桃機跑道自動異物偵測系統將進行概念驗證測試

2022/7/1 22:06
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（中央社記者葉臻桃園機場1日電）桃園機場公司經公開徵選，選出4家廠商進行「跑道自動異物偵測系統」設備的概念驗證測試，未來希望以建置跑道自動異物偵測系統併同人工巡檢的方式，強化飛航安全。

桃園國際機場公司今天發布新聞稿表示，機場公司在去年8月公開徵求國內外研發單位及企業，參與「跑道自動異物偵測系統（Foreign Object Debris, FOD）」設備的概念驗證（Proof of Concept, POC）測試。

機場公司表示，經過2次評比會議，並在今天召開驗測前廠商說明會，宣布POC測試將在7月4日至25日進行，4家廠商預計在桃園機場南跑道（05R/23L）S9-S10滑行道區段間進行實地驗證，藉此評估最適合的方案。

機場公司表示，評比會議後原本選出6家廠商，其中2家廠商因個別因素放棄；機場公司在6月1日先行向空側作業單位說明細節並發布公告，自6月27日至7月3日每天下午3時至晚間8時關閉跑道，提供廠商進行設備架設及調校。

機場公司表示，本次POC測試將在7月4日至7月25日進行，期間每天下午3時至晚間8時，以3個時段（白天、終昏及夜晚）於桃園機場南跑道（05R/23L） S9-S10滑行道區段間執行。

機場公司表示，參與測試廠商共有4家，分別為大同股份有限公司（固定式光電偵測系統）、伸貿實業股份有限公司（固定式雷達及光電偵測系統）、台灣源訊科技股份有限公司（固定式雷達及光電偵測系統），以及貫宇有限公司（車載式偵測系統）。

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機場公司表示，桃園機場的道面巡檢作業與全球各機場相同，除依據國際民航組織（ICAO）第14號附約及民用航空局作業規範外，更與工程、道面清掃、助航燈光與氣象設備等單位建立聯合巡檢機制，以符合國際之標準執行跑道異物（FOD）檢測作業。

機場公司表示，將透過這次POC測試了解業界最新科技與實務經驗，未來期以建置跑道自動異物偵測系統併同人工巡檢的方式，加速障礙物排除，在既有基礎上持續強化飛航安全。（編輯：張銘坤）1110701

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