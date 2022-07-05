高教工會：雙薪教授占缺 近千年輕博士難進私校

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台灣高等教育產業工會5日舉行記者會表示，截至110學年度，各私立大專總計聘用582名「雙薪教授」，每聘1名雙薪教授的薪資，約可聘1.65名新進的專任助理教授，由於這些雙薪教授占缺卡位，可能讓近千名年輕博士人才無法進私校擔任專任教師。（高教工會提供）中央社記者許秩維傳真 111年7月5日

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（中央社記者許秩維台北5日電）高教工會今天表示，私立大專共聘用582名自國立大專或政府機關退休的「雙薪教授」，1名雙薪教授薪資約可聘1.65名新進助理教授，等於近千名年輕博士無法進私校當專任教師。

台灣高等教育產業工會今天舉行記者會，揭露私立大專院校聘用雙薪教授（自國立大專院校或政府機關退休的官員）的情況，並提出私校聘請雙薪教授對年輕博士人才造成的影響。

高教工會研究員陳柏謙指出，工會根據教育部提供的資料進行比對，截至110學年度，各私立大專總計聘用582名「雙薪教授」，以雙薪教授占全校專任教師比率來估算，比率最高的學校將近1成，等於每10名教師，就有1名是自政府機關或國立大專退休的「雙薪教授」。

陳柏謙提到，私校聘用這些已退休的政府高官或國立大專資深教授，必然是提供最高級的薪資級數，每月本俸加上學術研究費可達新台幣12萬1550元，若聘用新進的專任助理教授，本俸加學術研究費僅7萬3640元，每聘1名雙薪教授的薪資，約可聘1.65名新進的專任助理教授，由於這些雙薪教授占缺卡位，可能讓近千名年輕博士人才無法進私校擔任專任教師。

高教工會理事長周平表示，從數據上看，私立大專雖只聘用582名雙薪教授，但他們之間可能串起利益網絡，互相支持彼此在各自學校的評鑑或獎補助款；如雙薪教授擔任一級主管，還可能帶親信進校內，破壞私校的行政倫理或學術競爭規則，這些雙薪教授在私校就如同等於台灣版的「寄生上流」，寄生在高教中。

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高教工會認為，目前技術性放水的作法須徹底改變並建議修法，自政府機關或國立大學退休並開始領取退休年金者，如退休後還繼續工作，無論在私立大專或私人機構，應依實際工資比例，減少部分退休年金的給予，若擔任全時工作（如在私立大專擔任專任教師），應停止領退休年金，直至結束全時工作。

教育部回應，現已透過「於計算獎補助款核配基準時進用退休再任教師不得列計為專任教師人數」、「限制私立學校使用教育部獎補助款支付退休軍公教人員薪資」、「已領退休金再任私立學校之軍公教人員退撫儲金改由私立學校負擔」等措施，降低退休軍公教人員再任私校情形，近年已呈現減少趨勢，未來將持續落實相關措施，以減少退休後再任私校情形。（編輯：卞金峰）1110705