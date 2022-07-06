北市麗山高中校長遴選爆爭議 延至7/9審議

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市今年有2所市立高中校長出缺，其中麗山高中的遴選作業卻遭檢舉，有候選人具有投票權，恐對其他人不公。台北市教育局證實接獲檢舉，將延後至9日審議與完成遴選。

台北市麗山高中今年校長遴選競爭激烈，經遴選委員會書面審查後，初選出5人進入6月26日的審議作業，原定當天應進行報告、詢答後投票，選出新任校長，卻臨時喊卡，通知審議必須延後。

台北市教育局網頁市立高中及國中校長遴選專區公告，同一天辦理審議作業的內湖高中新任校長已出爐，麗山高中則須由專案小組實地訪視後再審議。

與會人士透露，其實教師會、家長會已完成麗山高中新任校長的意向投票，卻遭投訴，其中一名候選人為麗山高中現任教師，同樣為教師會成員，投票時卻沒有迴避，把票投給自己，對其他候選人不公平，才向教育局檢舉。

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台北市教育局副局長陳素慧接受媒體電訪表示，因為教育局在6月25日晚間接獲檢舉事件，所以隔天緊急到審議現場向遴選委員說明情形，決議組成專案小組展開調查，並將審議作業延期至7月9日。

對於檢舉事件內容，陳素慧不願說明。但若是出缺學校的教師參與遴選，卻沒有迴避投票，陳素慧指出，這種情形並沒有違法，只要符合遴選資格就可以報名備選。（編輯：李亨山）1110706