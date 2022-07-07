台大要求碩博士論文須原創比對 學生心情兩極

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（中央社記者陳至中台北7日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大校方宣布，即日起所有碩博士畢業論文提交時，都要經過原創性比對，學生心情兩極。

媒體人5日在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯6日在臉書發文附上檢舉信件，已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台大校方昨天發出聲明，證實已收到檢舉，經審查檢附事證後將確認是否受理，若受理後於2個月內完成審定。

台大原本就有提供論文原創性比對系統給師生使用，但先前較無強制性。昨天校方在回應林智堅學術倫理案時也宣布，即日起將要求所有碩博士畢業生的論文在提交時，都須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。

這項規定出爐後，引發網路熱烈討論，許多學者紛紛分享，自己的學校早就要求學位論文要經過電腦比對，民間也有很多系統可供挑選。不過也有台大學生在社群網路交流平台Dcard上抱怨，原本預計這個月要畢業，突然多了一個流程要跑，學校配套都沒說清楚。

新黨多名成員今天下午到台大校門口上演行動劇，並具名檢舉林智堅疑涉抄襲論文，呼籲台大儘速召開學術倫理委員會審定。

台大校友、新黨輿情中心主任季節表示，他在2014年畢業時，確實沒有論文須經比對的規定，但他相信多數學生都是踏實地上圖書館找資料、寫論文，「真金不怕火煉。」認真寫論文的人，不怕被檢視。

台大今天由研究生教務處派人接受檢舉函，隨後以文字回應，重申會請學院組成審定委員會，檢視論文內容及結果的真實性，確認是否由他人代寫，比對文獻引用情形及審查論文原創性、貢獻度等，預計2個月內完成。

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台大表示，會落實「勿枉勿縱」的原則，秉持公正、公平、客觀、明快原則進行個案審定，一切依照校內規範的標準作業程序，不受外界影響。

對於新增論文比對的要求，台大解釋，原就有提供原創性檢查服務，協助教師檢視各項著作的原創性。一名不願具名的台大教授今天受訪表示，論文比對系統主要是查有多少內容與其他論文雷同，有些領域的論文，本就會大量引用各種文獻，不必然就是抄襲，最後仍須由指導教授把關。（編輯：陳清芳）1110707