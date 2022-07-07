入境每週放寬為4萬人 航空業者看好客運量成長

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（中央社記者余曉涵台北7日電）指揮中心宣布即日起放寬入境人數每週4萬人。航空業者也看好未來運量將成長，紛紛布局航班運量，其中華航第3季客運航班增加4成；長榮航空也增飛北美及東南亞航班。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，即日起每週入境人數放寬至4萬人，14日起台灣民眾、持有居留證及所有來台轉機者登機前免附2天內PCR證明。

對此，航空業者看好未來的運量成長，中華航空說，積極為後疫情時代旅運需求布局，第3季客運航班再增加4成，每週提供超過150班的客運來回航班，滿足逐步復甦的旅遊需求，包括東南亞、北美、東北亞都是增班重點。

華航表示，同時將遵照指揮中心及民航局訂定的入境人數管制限額辦理，配額提升後，將可受理更多有需求的旅客訂位。

長榮航空也表示，將依照民航局最新分配入境旅客額度，隨時檢視航班可接受訂位量，加上6月15日開放旅客來台轉機，7月已增飛北美及東南亞航班，7月14日開始開放旅客來台轉機免PCR檢測，將有助於爭取旅客來台轉機的商機，8月將依市場須再滾動式調整增飛航班。

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長榮航空說，7月起，北美航線將由現行每週17班增飛至每週28班，其中洛杉磯、舊金山增飛為每天1班，西雅圖及溫哥華增飛為每週4班，紐約增飛至每週3到5班，多倫多、休士頓、芝加哥每週飛航1班；東南亞航線方面，胡志明市、河內、馬尼拉將增為每天1班，曼谷、新加坡、吉隆坡、雅加達、金邊均有增班的規劃，並恢復台北到宿霧每週3班的飛航服務，並將視市場情況滾動式調整。

長榮航空表示，飛往歐洲航班自7月開始台北至阿姆斯丹航線增為每週3班、台北至維也納航線每週2到3班，台北至倫敦每週3到5班、台北至巴黎則每週1到3班的直飛服務。（編輯：陳政偉）1110707