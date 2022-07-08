暑假效應 旅行社、娛樂服務業停止實施無薪假

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北8日電）勞動部今天公布最新減班休息統計，這期實施人數略減，共1萬8081人。勞動部表示，受惠暑假、國旅效應，有大型旅行社停止實施，娛樂及休息服務業人數也大減75%。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時（無薪假）事業單位計2479家，實施人數1萬8081人，與7月1日公布實施家數計3027家，實施人數2萬2179人相比，這次家數減少548家，人數減少4098人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛告訴中央社記者，這期各業別都有減少，但有些事業單位因為員工確診等，續報減班休息的流程延遲，不排除下期會再增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不過，受惠於暑假開始及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，黃維琛表示，有一間遍布全台的大型旅行社因業務增加，加上也要開始開發旅遊行程因應後續需求，因此停止實施減班300人。

另外，在住宿餐飲業也可看到有漸漸復甦情況，通報實施的天數或人數都有漸漸減少，而娛樂及休息服務業部分，上期有400多人實施，這期少了300多人，大減75%，這都是因為暑假效應。（編輯：管中維）1110708