林智堅論文爭議 台大要求碩博士論文須比對原創性

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（中央社記者許秩維台北10日電）桃園市長參選人林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台大近日發函，要求碩博士學位論文繳交前，須進行原創性比對，並於聲明書註明比對相似度為多少%。

有媒體人於7月5日在臉書發文指出，林智堅選上新竹市長後才去唸的台大國家發展研究所碩士論文，有部分內容與另一篇論文雷同。台北市議員徐巧芯也於6日在臉書發文附上檢舉信件，證實已向台大檢舉林智堅的論文涉嫌抄襲。

台灣大學校方於6日回應，已收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，經審查檢附事證後將確認是否受理；若受理後，會請所屬學院組成審定委員會，並於2個月內完成審定。

台大校方同時宣布，即日起將要求所有碩、博士畢業生的論文在提交時均須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。

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台大校方近日正式發文給校內各系、所、學位學程，為維護博碩士學位論文品質，即日起學位論文繳交前，須進行論文原創性比對；並請博碩士畢業生繳交學位論文前，也要繳交學位論文學術倫理暨原創性比對聲明書，提供系所辦公室留存備查。

根據台大學位論文學術倫理暨原創性比對聲明書內容，聲明人須自我檢核，確認無違反學術倫理，如論文有造假、變造、抄襲、由他人代寫，或其他有違著作權或學術倫理的狀況，衍生的民、刑事責任由聲明人負責；聲明人也須填寫自己的學位論文經台大論文原創性比對系統檢核後，原創性比對相似度為多少%，繳交學位論文者、指導教授、系所主管皆須在聲明書上簽名。（編輯：張雅淨）1110710