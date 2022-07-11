仲夏旅遊節開跑 清涼消暑27項活動邀出遊

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（中央社記者余曉涵台北11日電）暑假開跑，也到旅遊旺季，交通部觀光局今年特別集結13國家風景區、14縣市共27項夏日特色旅遊活動，以清涼、消暑及涼品為主軸，邀請民眾夏季出遊。

交通部觀光局今天舉辦2022台灣仲夏旅遊節記者會，宣布仲夏旅遊節開跑，以清涼、消暑及涼品為活動主軸，串聯全台13個國家風景區及14個縣市，總共有27項夏日特色旅遊活動，並與產業跨界合作，要用多元主題邀請民眾出遊。

仲夏旅遊節代言人廖科溢表示，台灣是個很特別的地方，有非常特殊的地形地貌，可以溯溪、海上活動等，除此之外，台灣有很多在地特色的消暑涼品，像是阿里山冷泡茶及愛玉、花蓮鳳梨雪花冰、澎湖仙人掌冰等。

觀光局副局長林信任說，睽違2年再次擴大辦理夏季旅遊節，系列活動涵蓋水上活動、海洋音樂會、沙雕藝術以及生態旅遊、文化體驗等。

林信任表示，13個風景區及14個縣市，加上15日將推出悠遊國旅活動，相信在疫後可以有更多底蘊來迎接外國觀光客。

林信任指出，16日將在台南馬沙溝海水浴場舉辦雲嘉南鹹味浪潮台灣仲夏之夜音樂會，現場將營造濱海休閒度假氛圍。

東北角的福隆海水浴場即日起在每週六舉辦福隆生活節，打造沙灘音樂會、沙雕、市集及單車行體驗行程等；北海岸及觀音山國家風景區管理處則預計在23日舉辦2022和平島島嶼生活節，要以海洋、療癒、體驗為主軸，規劃戶外體驗、療癒音樂會、市集、水下攝影展等。

高雄旗津海水浴場推出旗津黑沙玩藝節，內容包含主題沙雕藝術創作、舞蹈表演；雲嘉南風景區管理處則是舉辦一見雙雕藝術季，以鹽雕與光雕為藝術創作媒材，結合環保思維創造出不一樣的藝術體驗。

觀光局說，也將舉辦仲夏快閃活動，配合13個國家風景管理處的活動，要與民眾互動，讓民眾拿好禮。（編輯：管中維）1110711